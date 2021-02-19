Захарова рассказала о роли Запада в «отравлении» Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о роли Запада в «отравлении» учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Эту историю придумали западные страны, рассказала она в эфире Первого канала, ее цитирует РИА Новости.

«Эта история [с "отравлением"] тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло "как же Россию продолжать сдерживать". Это многое объясняет: почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТО переводить в еще большую милитаризацию», — считает дипломат.

В 2014 году Алексея Навального приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество. Позднее суд продлил испытательный срок на год. В 2017 году ЕСПЧ по заявлению братьев Навальных решил, что Россия нарушила в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу «Ив Роше». В 2018 году Верховный суд России из-за решения ЕСПЧ возобновил производство, однако оставил приговор без изменений. 2 февраля этого года условный срок Навального по данному делу был заменен на реальный после того, как ФСИН заявила о многочисленных нарушениях правил условного наказания.

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