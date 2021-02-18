В Германии не увидели серьезных последствий в отказе освободить Навального

Отказ России освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вряд ли повлечет за собой серьезные последствия. К такому мнению пришли эксперты из Германии, опрошенные изданием Deutsche Welle (DW).

Докторант Рурского университета города Бохум, эксперт по межгосударственным искам в ЕСПЧ Изабелла Рисини считает, что если российские власти не освободят Навального, то «ничего особенного не произойдет». По ее словам, у ЕСПЧ нет инструментов, чтобы заставить Россию исполнять данное требование. «Политическое давление будет нарастать, но перспектива освобождения очень невелика», — считает Рисини.

Серьезных последствий в несогласии Москвы с ЕСПЧ не увидел также дипломатический источник издания. По его словам, довести дискуссию в Комитете министров до исключения страны из Совета Европы очень непросто. Собеседник DW отметил, что шансы исключить Россию из СЕ равны нулю, несмотря на существование формальных оснований для этого.

17 февраля ЕСПЧ потребовал от правительства России освободить Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. Решение было принято по обращению защиты Навального. В Кремле назвали ситуацию попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела.

В 2014 году Алексея Навального приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество. Позднее суд продлил испытательный срок на год. В 2017 году ЕСПЧ по заявлению братьев Навальных решил, что Россия нарушила в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу «Ив Роше». В 2018 году Верховный суд России из-за решения ЕСПЧ возобновил производство, однако оставил приговор без изменений. 2 февраля этого года условный срок Навального по данному делу был заменен на реальный после того, как ФСИН заявила о многочисленных нарушениях правил условного наказания.