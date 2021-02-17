Россия ответила на требование ЕСПЧ освободить Навального

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального — попытка давления на Россию с целью реализации своих интересов. Таким заявлением ответила европейцам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Очень часто западные партнеры - еще раз говорю, за всей этой кампанией стоит, безусловно, тот самый коллективный Запад - они в пылу реализации своих интересов не думают о последствиях, в том числе для их же собственных стран», — заявила Захарова и подчеркнула, что российское государство не оставит незамеченной попытку на него давить.

Она добавила, что требование ЕСПЧ «нарушает основы международного права», так как составлено без ссылок на юридические нормы.

Ранее ЕСПЧ потребовал от правительства России освободить Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его сформулировали на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ. Комментируя это решение, глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что оно заведомо неисполнимо.

В 2014 году Алексея Навального приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество. Позднее суд продлил испытательный срок на год. В 2017 году ЕСПЧ по заявлению братьев Навальных решил, что Россия нарушила в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу «Ив Роше». В 2018 году Верховный суд России из-за решения ЕСПЧ возобновил производство, однако оставил приговор без изменений. 2 февраля этого года условный срок Навального по данному делу был заменен на реальный после того, как ФСИН заявила о многочисленных нарушениях правил условного наказания.