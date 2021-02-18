Россия
 
Последние новости
В России вновь заговорили о переходе на четырехдневку
Сын Кадырова выиграл свои первые выборы в 13 лет
Свекровь скопировала свадебное платье невесты сына и опозорилась
Названо место прощания с актером Мягковым
Россиянин Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open
Кремль назвал Украину недружественным государством и проектом Запада
Телеведущая умерла на следующий день после прививки от коронавируса
Российская стюардесса сфотографировалась в зеркале голой и восхитила поклонников
В России заявили о возможности «проредить орбиту» США
Александра Бортич рассказала о своем заработке
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль дал оценку требованию ЕСПЧ освободить Навального

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) из-под стражи является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Такую оценку ситуации дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым», — сказал он.

По его словам, российские власти не ищут конфронтации, однако ангажированность решения ЕСПЧ вызывает вопросы.

Накануне Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. Решение было принято по обращению защиты Навального.

В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию с целью реализации своих интересов. Требование суда нарушает основы международного права, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия ответила на требование ЕСПЧ освободить Навального
ЕСПЧ попросил Россию освободить Навального
Требование ЕСПЧ освободить Навального сочли опасным прецедентом