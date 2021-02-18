Кремль дал оценку требованию ЕСПЧ освободить Навального

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) из-под стражи является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Такую оценку ситуации дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым», — сказал он.

По его словам, российские власти не ищут конфронтации, однако ангажированность решения ЕСПЧ вызывает вопросы.

Накануне Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. Решение было принято по обращению защиты Навального.

В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию с целью реализации своих интересов. Требование суда нарушает основы международного права, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.