В Евросоюзе назвали сроки подготовки новых антироссийских санкций

Евросоюз подготовит новые антироссийские санкции в течение недели. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

По его словам, работа должна занять не больше недели. Он уточнил, что в ЕС «впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека».

Накануне сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против лиц, связанных с осуждением Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Тогда Боррель заявил, что Россия в представлении стран ЕС является «соседом, который, однако, ведет себя как политический противник».

Главы МИД стран ЕС приготовились ввести санкции против четверых высокопоставленных российских силовиков. Вероятнее всего речь идет о главах Следственного комитета (Александр Бастрыкин), ФСИН (Александр Калашников), Росгвардии (Виктор Золотов) и Генпрокуратуры России (Игорь Краснов).

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».