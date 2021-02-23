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США заявили о готовности без колебаний принять меры против «Северного потока-2»

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Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Власти США в случае необходимости без колебаний примут дополнительные меры против участников проекта «Северный поток-2». Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

«Мы продолжим наблюдать, оценивать, если будут основания для дополнительных ответных политических мер, мы без колебаний примем их», — сказал Прайс.

23 февраля сообщалось, что не менее 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны США.

Ранее Нед Прайс объяснил причину неприятия США к «Северному потоку-2». Он заявил, что США выступают против проекта с геополитической точки зрения. Представитель Госдепа подчеркнул, что газопровод в случае завершения его строительства обеспечит России рычаг влияния на самых близких партнеров Штатов в Европе, что беспокоит Вашингтон.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок.

В настоящее время «Северный поток-2» построен на 95 процентов.

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