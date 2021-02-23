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Захарова ответила на заявление Госдепа о «Северном потоке-2»

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Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявления Госдепартамента США о причинах противодействия «Северному потоку-2». Свой комментарий она разместила на странице в Facebook.

По словам Захаровой, своим заявлением Госдепартамент признался в том, что Америка подрывает принципы свободной торговли и конкуренции. Представитель МИД России подчеркнула, что США подчиняют законы рынка собственным интересам, действуя вопреки воле суверенных стран.

Ранее Госдепартамент США ответил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток-2» является геополитика и обеспокоенность Америки ростом влияния России. По словам представителя Госдепартамента, проект может стать рычагом влияния российского режима на некоторых «самых близких союзников» США в Европе.

23 февраля сообщалось, что не менее 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны США.

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