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Стало известно о волнении противников «Северного потока-2» из-за подхода Байдена

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Противники строительства газопровода «Северный поток-2» начали выражать свое беспокойство из-за подхода к данному вопросу президента США Джо Байдена. Об этом передает Axios.

Согласно информации американского новостного портала, страны Центральной и Восточной Европы волнуются из-за того, что Байден, по их мнению, не готов предпринимать решительные меры против проекта. В издании отмечают, что президент США не хочет вступать в противостояние с канцлером Германии Ангелой Меркель и наносить серьезный ущерб ФРГ, тем не менее решение вопроса с «Северным потоком-2» должно стать первой серьезной проверкой на практике жесткой риторики демократа в отношении России.

Источник, приближенный к президенту Украины, сообщил, что в Киеве были обеспокоены тем, что во время Мюнхенской конференции по безопасности Байден не заявил о готовности США использовать все доступные методы для прекращения реализации данного проекта.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс объяснил причину неприятия США к «Северному потоку-2». Он заявил, что США выступают против проекта с геополитической точки зрения. Представитель Госдепа подчеркнул, что газопровод в случае завершения его строительства обеспечит России рычаг влияния на самых близких партнеров Штатов в Европе, что беспокоит Вашингтон.

22 февраля США расширили санкции против газопровода «Северный поток-2». Минфин внес еще в один санкционный список занятое в строительстве газопровода судно-трубоукладчик «Фортуна». Также рестрикции в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» наложены на владельца судна, компанию «КВТ-Рус».

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок

В настоящее время «Северный поток-2» построен на 95 процентов.

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