Немецкая перестраховочная компания отказалась обслуживать «Северный поток-2»

Немецкая перестраховочная компания Munich Re Syndicate решила прекратить обслуживать проект «Северный поток-2», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя головной компании Munich Re.

«Можем подтвердить, что контрактные отношения между "Северным потоком-2" и нашей дочерней фирмой Munich Re Syndicate Ltd были закончены», — заявил собеседник агентства. При этом он отказался уточнить причину такого решения и не стал делиться какими-либо деталями.

По данным Reuters, отказ был спровоцирован угрозой введения санкций со стороны США.

23 февраля в Госдепе оценили эффективность санкций США против «Северного потока-2». По словам представителя внешнеполитического ведомства Неда Прайса, в новой администрации США считают, что нынешняя стратегия работает хорошо и принимаемые против проекта меры работают.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок.

В настоящее время «Северный поток-2» построен на 95 процентов.