В России пригрозили Украине трибуналом из-за обострения в Донбассе

Риторика властей Украины, разжигающая обострение в Донбассе, чревата тяжелыми последствиями. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик отреагировал на инцидент с гибелью ребенка результате обстрела в Донбассе. По его словам, все действия украинских властей направлены на эскалацию конфликта и запугивание людей, но никак не на его разрешение.

«Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР (самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках — прим. «Ленты.ру») — то это не так», — заявил Володин и пригрозил, что такие действия могут закончиться Гаагским трибуналом.

По мнению председателя Госдумы, Киев рассчитывает на помощь западных партнеров. Однако Европа никогда не поддержит войну возле своих границ и цензуру оппозиционных каналов, которой злоупотребляют на Украине, США же «потребуют тройную цену» за поддержку.

3 апреля на окраине Донецка в результате обстрела с беспилотника Вооруженных сил Украины погиб пятилетний ребенок, еще одна местная жительница оказалась тяжело ранена. С конца марта в Донбассе наблюдается усиление обстрелов с обеих сторон. Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и возложила на нее ответственность за ухудшение обстановки в зоне конфликта.

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