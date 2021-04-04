Франция и Германия забеспокоились из-за ситуации в Донбассе

Франция и Германия забеспокоились из-за обострения ситуации в Донбассе и выразили поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, передает ТАСС.

Страны обеспокоены «увеличением количества нарушений режима прекращения огня», несмотря на то, что с июля 2020 года ситуация на востоке Украины «стабилизировалась».

«Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности, — отмечается в документе. — Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

Министры подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий минских соглашений, и поддерживают продолжающиеся переговоры.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский впервые проведут телефонный разговор с тех пор, как новый американский президент вступил в должность. За минувшую неделю было проведено как минимум три телефонных разговора между высокопоставленными чиновниками двух стран.

2 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила Россию в «дезинформации» о ситуации на границе с Украиной. Она подчеркнула, что в Вашингтоне озабочены данной ситуацией и продолжат внимательно следить за ее развитием.

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.