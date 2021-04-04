Кравчук выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выдвинул ультиматум для проведения переговоров по Донбассу. Он высказал требование в эфире телеканала «Украина 24», трансляция велась на YouTube.

По его словам, он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау с требованием исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Майю Пирогову.

«Как только эта персона (Пирогова. — прим. «Ленты.ру») появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», — пояснил Кравчук.

Также он добавил, что ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ. Ранее сообщалось о ее болезни.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после гибели ребенка в Донбассе призвал исключить Украину из Совета Европы.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.