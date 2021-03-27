Крым отверг условие Украины о подаче воды на полуостров

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отверг условие подачи воды на полуостров, которое озвучил глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гемпеля, крымские власти решат проблему с подачей воды самостоятельно и не будут принимать помощь от Украины. Он также подчеркнул необходимость дать водной блокаде на полуострове правовую оценку.

«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют», — заявил глава комитета.

Ранее в марте Кравчук заявил, что украинская сторона возобновит подачу воды в Крым со своей территории при условии, что там случится гуманитарная катастрофа. Глава делегации также обвинил Россию в пересыхании рек и водохранилищ полуострова, подчеркнув, что власти несут ответственность за жизнь людей под «оккупацией».