В Госдуме заявили о потере Украиной шанса на подачу воды в Крым

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет считает циничными условия властей Украины по разблокировке Северо-Крымского канала. Его слова передает РИА Новости.

Ранее первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал гуманитарную катастрофу в Крыму необходимым условием для того, чтобы подача воды на полуостров с украинской территории была возобновлена. По его словам, Киев не желает такого развития обстоятельств, но не согласится работать по принципу «дай воду, потому что этого хочет Россия».

«Циничное заявление Кравчука. Говорят о готовности помочь в случае гуманитарной катастрофы и тут же укрепляют дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ни при каких условиях не пустить воду в Крым», — отметил он. Шеремет добавил, что Крым при помощи федерального центра реализует программу по обеспечению постоянного водоснабжения.

Депутат также заявил, что Киев упустил свой шанс и возможность заключить межгосударственный договор с Россией и продавать воду в Крым. «Пусть вода остается им, ну а попытку Киева навредить крымчанам, лишив подачи пресной воды, мы запомним на всю жизнь», — заключил Шеремет.