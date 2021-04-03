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В России призвали исключить Украину из Совета Европы

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после гибели ребенка в Донбассе призвал исключить Украины из Совета Европы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

После применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок. Также известно о женщине, которая получила ранения.

«Сегодня произошла трагедия. Но о ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом», — заявил Володин. Он добавил, это произошло «с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств».

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский не принес соболезнования близким погибшего ребенка и не пообещал разобраться в случившемся. «Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — отметил председатель Госдумы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на линии разграничения в Донбассе пугающей и напомнил об опасности силового сценария из-за украинских провокаций. «Действительность на линии соприкосновения в Донбассе пугающая, провокации украинских военных не одиночные, а множественные», — сказал он.

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