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Лавров обвинил Украину в нарушении всех договоренностей по Донбассу

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина нарушает заключенные в Минске договоренности по Донбассу, а Запад, несмотря на это, продолжает поддерживать Киев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что неоднократно говорили европейским коллегам о невыполнении Украиной соглашений. Однако там, как считает Лавров, исходят из того, чтобы всемерно поддерживать существующую власть в лице президента Владимира Зеленского.

«Пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», — добавил глава МИД России.

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