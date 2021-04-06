Россия подсказала США способ избежать худшего сценария на Украине

Москва советует США обратить внимание на рост реваншистских настроений в Киеве, чтобы избежать худшего сценария на Украине. Такой способ подсказал Вашингтону замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости во вторник, 6 апреля.

«Киевом начисто отбрасываются минские договоренности. Вот в этом первопричина обострения, которое мы наблюдаем сейчас», — отметил Рябков. По его словам, США также необходимо «остановить сползание политики этого государства в направлении все большей конфликтогенности».

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства заявил об «абсолютной неадекватности тех, кто формулирует линию на украинском направлении в Вашингтоне». Рябков добавил, что Москва обеспечит свою безопасность в любом случае, однако не хочет эскалации вокруг Украины.

Ранее Рябков предупредил США о последствиях провокаций Украины в Донбассе. Он указал на вызывающее поведение Киева и его «западных покровителей», включая Соединенные Штаты, на востоке Украины.

О том, что представители России и США провели переговоры по ситуации в Донбассе, стало известно во вторник, 6 апреля. До этого Вашингтон выразил готовность к общению с Москвой по ситуации на Украине. По словам представителя Госдепартамента, США обеспокоены «эскалацией российской агрессии на востоке Украины», в том числе сообщениями о передвижениях российских войск на границе с Украиной и в Крыму.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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