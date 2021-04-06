Россия рассказала о переговорах с США по ситуации на Украине

Представители России и США провели переговоры по ситуации на юго-востоке Украине. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

По словам Рябкова, российская сторона дала исчерпывающие разъяснения относительно того, что происходит в Донбассе.

Ранее США выразили готовность к общению с Россией по ситуации на Украине. По словам представителя Госдепартамента, США обеспокоены «эскалацией российской агрессии на востоке Украины», в том числе сообщениями о передвижениях российских войск на границе с Украиной и в Крыму.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).