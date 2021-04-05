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США попросили Россию объяснить перемещение войск у границ Украины

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Соединенные Штаты попросили Россию объясниться за «провокации» в виде передвижений войск у российско-украинской границы. Об этом заявил спикер Госдепартамента США, передает Reuters.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США обеспокоены любыми попытками Москвы запугать Киев — неважно, включает это действия внутри границ украинского государства или на российской территории. Он заявил, что США в этой ситуации поддерживают Украину как своего партнера.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. После этого украинский министр обороны Андрей Таран провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время встречи представитель Киева указал на «системную эскалацию ситуации» и обвинил Россию в том, что она не хочет «подтвердить приверженность режиму прекращения огня».

Вашингтон, в свою очередь, пообещал поддерживать Киев, поскольку он «защищает свой суверенитет и территориальную целостность».

До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной.

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