Россия и США обсудили Украину

Россия и США ведут контакты по Украине и обсуждают ситуацию на высоком уровне. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

Москва уже заверила Вашингтон, что обвинения в дестабилизации ситуации на востоке Украины беспочвенны. В ответ американская сторона высказала свою озабоченность, рассказал Рябков.

«Мы им в ответ сказали, что эта озабоченность беспочвенна (...). И озаботиться им нужно неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки», — заключил дипломат.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. После этого украинский министр обороны Андрей Таран провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время встречи представитель Киева указал на «системную эскалацию ситуации» и обвинил Россию в том, что она не хочет «подтвердить приверженность режиму прекращения огня».

Вашингтон, в свою очередь, пообещал поддерживать Киев, поскольку он «защищает свой суверенитет и территориальную целостность».

До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной.

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