МИД Украины выступил против разрыва Харьковских соглашений

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выступило против разрыва с Москвой договора о продлении пребывания Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму до 2042 года (Харьковские соглашения), несмотря на поступление в Верховную Раду законопроекта о его денонсации, пишет издание «Левый берег».

По словам официального представителя МИД Олега Николенко, разрыв договора усложнит процедуру привлечения России к ответственности за «оккупацию», тогда как зафиксированные факты его нарушения дадут Киеву дополнительные аргументы в международных судах и возможность требовать компенсацию.

«Соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений (...)», — сказал дипломат. Он отметил, что в документе четко прописана обязанность России «уважать суверенитет и законодательство Украины», и добавил, что министерство постарается не допустить выхода страны из договора в одностороннем порядке.

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«Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года» были подписаны в 2010 году. В рамках этих документов размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

В январе 2021 года по этому факту Государственное бюро расследований предъявило бывшему президенту Виктору Януковичу обвинение в госизмене. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.

В марте Служба безопасности Украины по поручению Совета национальной безопасности и обороны также возбудила уголовное дело против бывших и действующих депутатов Верховной Рады, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений более десяти лет назад. Позже депутаты от правящей партии «Слуга народа» внесли в парламент законопроект о денонсации договора.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.