В США рассказали о «психологическом давлении» России на Украину

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер обвинил Россию в «психологическом давлении» на Украину, на что якобы указывает перемещение российских войск вдоль границ. Его цитирует «Радио Свобода».

В Вашингтоне считают, что российский президент Владимир Путин «пытается отвлечь россиян от внутренних проблем». Волкер также предположил, что Москва хочет ответить на риторику Вашингтона и «накалить обстановку».

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. После этого украинский министр обороны Андрей Таран провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время встречи представитель Киева указал на «системную эскалацию ситуации» и обвинил Россию в том, что она не хочет «подтвердить приверженность режиму прекращения огня».

Вашингтон, в свою очередь, пообещал поддерживать Киев, поскольку он «защищает свой суверенитет и территориальную целостность».

До этого Главное управление разведки министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений Вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной.

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