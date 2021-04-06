В Совфеде отреагировали на отказ Киева ехать в Минск на переговоры по Донбассу

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал капризом отказ Киева ехать в Минск на переговоры по Донбассу. Об этом сообщает RT во вторник, 6 апреля.

По его словам, место проведения переговоров имеет определенное значение, но не решающее до тех пор, пока принимающая сторона не является непосредственным участником переговоров.

«Белорусская сторона не является участником переговорного процесса. Она выполняет функции организатора, она обеспечивает логистику», — сказал сенатор.

По его мнению, это попытка в очередной раз саботировать переговорный процесс, затянуть его ход. Косачев выразил мнение, что украинская сторона не заинтересована в диалоге.

Ранее во вторник стало известно, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) отказалась после завершения карантина ехать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который обострился в последние несколько недель. Свою позицию в Киеве объяснили недоверием к Минску и его «вражеской риторикой» в отношении Украины.