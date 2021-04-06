Украинская делегация отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) отказалась после завершения карантина ехать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске», — сказал Резников.

По словам вице-премьера, Белоруссия находится под влиянием России, позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины и в Киеве «нет доверия к этой стране».

«Украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», — подчеркнул Резников.

Отношения Киева и Минска ухудшились в 2020 году на фоне массовых протестов в Белоруссии, участники которых требовали отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Лукашенко утверждал, что Украина была в числе организаторов протестов. Киев просил выдать задержанных под Минском бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но они вернулись в Россию.