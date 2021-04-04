На белорусском телевидении высмеяли Зеленского

Журналистка белорусского государственного канала СТВ Юлия Артюх высмеяла президента Украины Владимира Зеленского в эфире программы «Новости 24 часа». Об этом сообщает «Обозреватель».

Артюх заявила, что украинский народ «лазит по мусоркам в поисках еды», пока Зеленский «сидит в роскошном кабине, снимая стримчики». По ее словам, это одна из основных функций главы Украины.

Журналистка добавила, что выступает за «сильную центральную власть». «Если хотите — за диктатуру. А не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия», — сказала она.

В Белоруссии более полугода продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших из числа протестующих.

На этом фоне отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились. Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что белорусская сторона ответила, что не нуждается в «заезженных советах». В итоге Украина приостановила контакты с соседней страной и выразила готовность присоединиться к санкциями, введенным ЕС и США в отношении Белоруссии.