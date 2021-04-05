Видео с переброской «российской техники в Донбасс» оказалось снято в Белоруссии

Видеоролики, которые на Украине приводят в качестве доказательств переброски российской военной техники в Донбасс, были сняты в Белоруссии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, речь идет о видео, на которых запечатлена военная техника, окрашенная «в штатный камуфляж белорусской армии». В Киеве такие записи выдают как свидетельство активности «российских агрессоров» у границ с Украиной, пишет газета.

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Кроме того, среди украинских пользователей соцсетей пользуется популярностью ролик с заголовком «Не успели доехать до Украины, как в дело включились партизаны», где показан сошедший с рельс эшелон с военной техникой. «Московский комсомолец» отмечает, что это видео было снято в сентябре 2017 года в Забайкалье, где действительно произошел такой инцидент.

Военный эксперт Алексей Валюженич в беседе с газетой заявил, что Россия предельно открыта и не скрывает движения своих военнослужащих и вооружения, хотя имеет для этого все возможности. «Современные "аналитики", которые воспитаны "Твиттером", явно никогда не слышали о том, что такое брезент. Нет никакой проблемы в том, чтобы зачехлить платформы с военной техникой, обложить картоном, да мало ли чем. К тому же, чтобы обеспечить скрытность, военные составы можно перегонять в темное время суток», — пояснил он.

По мнению эксперта, передвижение российской техники внутри страны не имеет к Украине никакого отношения.

Ранее 5 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы блуждании российских войск по Ростовской области с заклеенными номерами. По его словам, «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности».

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).