Кремль прокомментировал «блуждание» российских войск с заклеенными номерами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы блуждании российских войск по Ростовской области с заклеенными номерами. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 апреля.

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«Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, однако «очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

Ранее пресс-секретарь российского лидера назвал ситуацию на линии разграничения в Донбассе пугающей и предупредил об опасности силового сценария из-за украинских провокаций.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске российских воинских частей в Ростовскую область. По ее информации, некоторые военные машины едут с закрашенными номерами.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что РФ сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР. Между тем министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили обсудить «военную активность России вокруг Украины» на ближайшей встрече.