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В Евросоюзе обсудят «военную активность России вокруг Украины»

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Francisco Seco / Reuters

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) обсудят «военную активность России вокруг Украины» на ближайшей встрече. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По его словам, он «с серьезной озабоченностью следит за российской военной активностью». «Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании», — отмечается в сообщении.

3 апреля на окраине Донецка в результате обстрела с беспилотника Вооруженных сил Украины погиб пятилетний ребенок, еще одна местная жительница оказалась тяжело ранена. С конца марта в Донбассе наблюдается усиление обстрелов с обеих сторон. Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и возложила на нее ответственность за ухудшение обстановки в зоне конфликта.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

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