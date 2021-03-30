Порошенко призвал Зеленского к активным действиям на фронте

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал действующего главу государства Владимира Зеленского к активным действиям на фронте в Донбассе. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, нужно воплотить в жизнь разработанную в 2016 году совместную инициативу Украины, Германии и Франции о дорожной карте Минских соглашений по принципу «сначала безопасность».

«Насчет действий на фронте: следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На переднюю линию снова вывести контрснайперские группы. Снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу», — сказал Порошенко.

Ранее он также потребовал вернуть армию на прежние позиции, которые она занимала до разведения войск в Донбассе.

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