Порошенко потребовал вернуть украинскую армию на прежние позиции в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал вернуть армию на прежние позиции, которые она занимала до разведения войск в Донбассе. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает «Интерфакс — Украина».

«Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы: нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь в ответ на российские провокации», — заявил Порошенко, который возглавляет партию «Европейская солидарность».

Он назвал объявленное перемирие фикцией и добавил, что только с начала 2021 года в Донбассе погибли 13 украинских военных.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Также [требуем] вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами», — сказал Порошенко.

Пилотными точками для разведения сил были выбраны населенные пункты Петровское, Золотое и Станица Луганская.

Война в Донбассе началась в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость, а Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.