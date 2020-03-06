ДНР заявила о возвращении украинских войск в зону разведения

Украинские войска вернулись в зону разведения сил и средств в районе поселка Петровское, заявила Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает «Интефакс».

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали новые позиции внутри участка разведения. Ранее оттуда украинская армия открывала огонь по своим же позициям с помощью трассирующих патронов, чтобы на камеру наблюдателей попала стрельба в зоне разведения, что стало формальным поводом для возвращения войск, утверждают власти ДНР.

Населенные пункты Петровское, Золотое и Станица Луганская были пилотными точками для разведения сил в Донбассе, согласно договоренностям, заключенными в «нормандском формате».

Часть территорий Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены на Украине центральной власти. Киев попытался вернуть контроль на ними силой. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратистов. Москва отвергает претензии.

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