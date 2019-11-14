На украинских военных в Донбассе напали националисты с гранатометом

Украинские военные задержали бойцов националистической группировки «Правый сектор» (радикальная организация, запрещенная в России) после нападения на командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По данным Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), националисты были арестованы с целью проведения разбирательства по факту теракта в отношении командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ. В соединение с этой целью прибыла комиссия штаба украинского командования и военная служба правопорядка.

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«В районе населенного пункта Богдановка зафиксированы задержания и разоружение националистов», — заявили представители ДНР. При этом в Народной милиции уточнили, что радикалы напали на командира бригады ВСУ Евгения Коростелева. В результате гранатометного обстрела были ранены четверо военнослужащих.

30 октября представители ДНР заявили, что к линии соприкосновения прибыли дополнительные группы украинских радикалов для срыва процесса мирного урегулирования конфликта. Ранее, в октябре, украинские правоохранительные органы отказались выселять из поселка Золотое в Донбассе националистов, выступающих против разведения сил и средств в зоне конфликта.

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