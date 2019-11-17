Украинские военные заявили о ликвидации «опасного боевика» ДНР

Украинские военные ликвидировали «опасного боевика» из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Олега Головнева по кличке Терентий. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» в своем Telegram-канале.

По данным Штефана, смерть Головнева наступила 12 ноября. Причины его смерти не указаны.

Головнев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», где также была опубликована информация о ликвидации мужчины. На сайте указано, что Головнев родился в апреле 1973 года в Донецке.

Украинский сайт «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и по открытым источникам. Авторы ресурса называют этих людей сепаратистами или «агентами Кремля», сведения о них публикуются без их согласия. Официального статуса ресурс не имеет, но внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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