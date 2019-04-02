В Донбассе убили украинскую пулеметчицу-карательницу «Ведьму»

Украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма») из карательного батальона погибла в результате попадания мины в блиндаж на линии соприкосновения в Донбассе. Позиции воинского подразделения обстреляли из минометов, сообщил в Facebook президент страны Петр Порошенко.

«Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить», — написал глава государства.

Червоная служила в батальоне «Донбасс-Украина», передает издание «Русская весна». Он считается добровольческим подразделением, сформированным на базе армии.

«Ведьма» тоже поступила туда добровольцем. Она воевала на Донбассе с сентября 2016 года. Дома у пулеметчицы остались муж и двое детей.

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