Появились подробности гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

В блиндаж на линии соприкосновения в Донбассе, где погибла украинская пулеметчица Яна Червона с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра. Об этом сообщил командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко, передает канал ТСН.

По его словам, на территории функционировал беспилотник. «Работал на расстоянии чуть выше тысячи метров над нашими позициями. Скорее всего, именно он корректировал ведение огня», — уточнил он.

Власенко рассказал журналистам, что после окончания боя на позиции, где погибли военные, нашли не только 120-миллиметровый, но и 152-й калибр. Всего упало четыре снаряда.

«В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса», — добавил собеседник канала.

Бой, в котором погибла Червоная начался днем 2 апреля и продолжался несколько часов.

Женщина принимала участие в акциях сторонников Евромайдана в Харькове, была волонтером, служила в батальоне «Айдар», после начала Донбасского конфликта, а с 2016 года — в батальоне «Донбасс». У пулеметчицы остались сын и дочь.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

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