В Донбассе началось «весеннее перемирие»

Соглашение о прекращении огня вступило в силу в зоне конфликта в Донбассе. Оно было согласовано накануне подгруппой по безопасности Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, передает ТАСС.

Отмечается, что с идеей о перезапуске перемирия 27 февраля выступил координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности во время заседания в Минске. Украинская сторона отвергла инициативу, но было решено вернуться к этому вопросу и обсудить его 7 марта в режиме видеоконференции. В итоге договоренность была достигнута.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов рассказал, что для достижения соглашения были привлечены посредники — представители ОБСЕ и РФ. При этом провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сразу заявили о готовности выполнять условия «весеннего перемирия». Киевские силовики пока не объявляли о готовности соблюдать режим тишины.

В конце февраля 2018-го на переговорах в Минске участники Контактной группы по мирному разрешению конфликта в Донбассе договорились установить «абсолютное перемирие» в зоне противостояния с 5 марта.

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