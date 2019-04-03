Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червоная и ее сослуживец Александр Милютин. «Так выглядит смерть», — говорится в подписи к изображениям.

Яна Червоная погибла в бою, который начался днем 2 апреля и продолжался несколько часов. В блиндаж на линии соприкосновения, где она находилась, попали четыре мины разного калибра.

Пулеметчица поступила в батальон «Донбасс-Украина» добровольцем и воевала в Донбассе с сентября 2016 года. Дома у нее остались муж и двое детей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

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