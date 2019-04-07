Порошенко наградил «Ведьму» посмертно

Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной «Ведьма»). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно)», — говорится в документе.

Госнаграда учреждена в 1995 году президентом Леонидом Кучмой.

О смерти «Ведьмы» стало известно в начале апреля. В блиндаж на линии соприкосновения на Донбассе, где она находилась, попали четыре мины разного калибра.

Пулеметчица поступила в батальон «Донбасс-Украина» добровольцем и воевала в Донбассе с сентября 2016 года.

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