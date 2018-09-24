Украинские неонацисты помянули павших товарищей языческим ритуалом

Бойцы украинского неонацистского полка «Азов» провели под Мариуполем языческий ритуал памяти погибших товарищей. Об этом сообщает местный портал «0629».

Обряд состоялся в поселке Урзуф, неподалеку от основной базы «Азова». Бойцы полка воздвигли, согласно скандинавской традиции, поминальный курган с установленными на нем тремя мечами. На мероприятии, помимо самих азовцев, присутствовали близкие и родственники погибших.

Фото: 0629.com.ua

«Была разыграна настоящая мистерия. Все подразделения полка выстроились на поле под своими штандартами. Началось мероприятие с молитвы украинского националиста. Лица бойцов освещали свет прожекторов и пламя факелов. Под эпическую музыку вышла щитоносная группа. На каждом щите был позывной погибшего добровольца. Всего 35 щитов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в церемонии поминали не только погибших в бою азовцев, но и тех, кто ранее служил в подразделении, перешел в другую часть и был убит в Донбассе, а также погибших в результате несчастных случаев. На экране демонстрировали фотографии погибших, их позывные и рассказывали обстоятельства смерти. После упоминания имени каждого погибшего бойца, поднимался щит с его позывным. «Помним!» — выкрикивал щитоносец. «Отомстим!» — отзывался весь полк. После чего раздавался траурный залп из автоматов.

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией. В июле 2017 года стало известно, что на базе возле Урзуфа в Донбассе бойцы полка обустроили святилище славянского языческого бога Перуна. На этом месте азовцы освящают оружие перед боями. Ранее, в мае 2017 года создатели «Азова», депутаты Верховной Рады Андрей Билецкий и Олег Петренко потребовали зарегистрировать в Киеве общину язычников.

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