Опального украинского политолога унизили и пообещали уничтожить во время телешоу

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров накричал на украинского политолога Вячеслава Ковтуна и оскорбил его в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Запись доступна на YouTube.

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Гости эфира обсуждали отмену военного положения на Украине, обязательства государства перед западными партнерами, санкции в отношении России, а также автокефалию украинской церкви. В какой-то момент обсуждение переключилось на военное положение в Донбассе. Багдасаров заявил, что украинцы «убили 11 тысяч наших соотечественников». Ковтун ответил, что в это число погибших также входят и украинские солдаты. «Наши солдаты там в их числе. Которых ваши гибриды убили», — сказал он.

В ответ Багдасаров назвал его «мерзопакостной тварью» и повелел «заткнуться». «Вот стой, сука, и слушай меня! Ваших солдат убили?! Настанет время — мы вас так ... что от вас ни хера не останется! От тебя лично, придурка, не останется ни черта, если ты еще раз, тварь, здесь скажешь про наших солдат, которые там якобы гибнут! Мерзопакостная тварь, будешь валяться там у меня сейчас, понял?» — кричал Багдасаров.

До этого при обсуждении авкокефалии Багдасаров назвал Ковтуна «чмом собачьим», который «предал свой народ».

Ковтун попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за «осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение». Ресурс указал, что на российском телевидении Ковтун исполняет роль «тупого злобного хохла».

Ковтун — директор центра исследования общественных процессов «Эксперт». Он частый гость политических ток-шоу, где его нередко унижают и бьют. По данным источников СМИ, месячный гонорар Ковтуна за участие в российских шоу может достигать миллиона рублей.

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