Обруганный и зашуганный Соловьевым поляк ответил на угрозы ведущего

Польский политолог Якуб Корейба, несмотря на унижения и угрозы, готов вновь прийти на передачу Владимира Соловьева. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что не боится ведущего и гостей его студии.

«Я буду продолжать участвовать и пытаться донести свою точку зрения. Я не боюсь ни Владимира Соловьева, ни кого-то другого. Но в то же время имею право на защиту. Если пока это угрозы, то угроз я не боюсь», — сказал Корейба.

В случае, если на шоу нарушат его «физическую интегральность», он обратится в правоохранительные органы, обещал политолог. Он также призвал оппонентов, не способных на конструктивную дискуссию, сменить профессию.

Ранее российский политолог Дмитрий Куликов бросил в Корейбу стакан во время шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Так Куликов отреагировал на то, что польский коллега его перебивал.

Реакцию Корейбы спровоцировали слова ведущего, который заявил, что его «выгнали пинком под зад» из «структуры, которая подчинялась министру иностранных дел» России. Корейбе отключили микрофон, после чего дали слово Куликову. Соловьев обещал, что если гость студии продолжит кричать, он «врежет ему по башке так, что голосовые связки провалятся в пятую точку». Он также посетовал, что брошенный Куликовым стакан не попал в цель.

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