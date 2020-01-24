Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев

Генеральная прокуратура Украины разберется в обстоятельствах гибели военных во время боев за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах. Ведется расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, сообщается на сайте офиса генпрокурора.

«В действиях террористов и их главарей (ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики, ДНР — прим. «Ленты.ру») имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года», — говорится в сообщении.

По мнению Генпрокуратуры, возможное нарушение международного права произошло 20 января 2015 года. Военнослужащие ДНР попросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) о перемирии, чтобы вынести погибших и раненых с поля боя. Однако перемирие было лишь маскировкой, считают в Киеве.

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Ополченцы использовали прекращение огня, чтобы заложить бомбы в районе базирования украинской армии. Как только перемирие закончилось, бомбы привели в действие, в результате здание терминала частично обрушилось и под завалами погибли военные. Таким образом, ДНР действовала с целью скрытого ведения боевых действий, что попадает под статью УК Украины о нарушении законов и обычаев войны. «Это второй зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Бои за аэропорт Донецка длились с мая 2014 года по январь 2015-го. Со стороны ополченцев в его захвате участвовали известные батальоны «Спарта» под командованием Моторолы (Арсен Павлов) и «Сомали» под командованием Гиви (Михаил Толстых). Обе стороны использовали тяжелое вооружение, в результате аэропорт оказался полностью разрушен. Ни Киев, ни ополченцы не обнародовали свои точные потери, но посчитали потери противника. Власти Украины утверждают, что силы ДНР и ЛНР потеряли убитыми около 800 человек и почти 2000 ранеными. В ДНР оценили потери Украины в 600 человек, в их числе оказались тела почти 370 украинских военных, обнаруженные после разбора завалов.

Бои за Иловайск, известные как Иловайский котел, велись в августе 2014 года. Украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, были окружены силами ДНР. Попытка прорыва закончилась крупными потерями. Главная военная прокуратура Украины тогда насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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