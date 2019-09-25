Стало известно о приказе Захарченко силой вернуть людей на оборону Донбасса

Первый глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко летом 2014 года развернул уезжающих из Шахтерска людей, чтобы вернуть контроль над городом. Об этом сообщил офицер охраны Захарченко Эдуард Салихов в документальном фильме «Его оплот» на YouTube-канале WarDoc.

«Первая встреча там (в Шахтерске — прим. «Ленты.ру») была с людьми, которые на автобусах с надписью "Дети", мужики, оттуда выезжали. Командир был очень шокирован, развернул две машины назад, чтобы всех вернули в город, чтобы все держали оборону», — уточнил Салихов.

Материалы по теме Захарченко взорвали в Донецке Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы

Отмечается, что к тому времени украинские войска уже были в Шахтерске, и ополченцы начали покидать город. Однако вскоре ситуацию удалось резко изменить. В свою очередь, Захарченко в интервью, фрагменты которого также представлены в фильме, рассказал, что к нему пришел Владимир Кононов, в настоящее время занимающий пост главы Минобороны ДНР, и сообщил, что у него есть батальон военных.

«Он говорит: "800 человек". Я просыпаюсь, говорю: "Это не батальон, это почти полк". И вот с ходу, когда мы влетели в город, когда на этом кольце начали выкидываться, хохлы кинули технику, кинули пехоту, мы в штыковую пошли прям в этом парке», — добавил Захарченко.

Возвращение Шахтерска под свой контроль стало для Захарченко первой принципиальной победой в конфликте с Вооруженными силами Украины (ВСУ), говорится в фильме. Этот бой стал отправной точкой для второго этапа освобождения аэропорта Донецка.

Александр Захарченко погиб в августе 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком ресторане «Сепар». Почти сразу после случившегося власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к взрыву украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

Шахтерск оказался под контролем ДНР в апреле 2014 года. Спустя несколько дней украинские силовики попытались вернуть город, после чего между ними и ополченцами начались бои, продолжавшиеся около двух недель. В результате ДНР удалось взять под контроль Шахтерск. По некоторым данным, в боях погибли 33 украинских силовика и 16 ополченцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!