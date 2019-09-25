Раскрыт смысл боев за стратегически бесполезную высоту в Донбассе

Бои за курган Саур-Могила в Шахтерском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которые велись между ополченцами и Вооруженными силами Украины (ВСУ) летом 2014 года, почти не представляли стратегической важности. Однако у тогдашнего главы ДНР Александра Захарченко был личный мотив побороться за мемориал. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Сергей Великородный в документальном фильме «Его оплот», опубликованном на YouTube-канале WarDoc.

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По словам Великородного, для Захарченко мемориал был важен прежде всего как память о тяжелых боях в Великой Отечественной войне. «Из-за того что там стояла стела, из-за того что там были бои в Великую Отечественную войну <...> Она была просто флагманом, вот и все. Она была важна чисто психологически», — отметил замминистра.

Он добавил, что украинские войска хотели снести стелу, поэтому выезжали на танках и «все лупили до тех пор, пока не завалили» ее.

Александр Захарченко погиб в августе 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком ресторане «Сепар». Почти сразу после случившегося власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к взрыву украинской стороны. По их данным, убийство организовали начальник 5-го управления контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад и помощник Сергей Моторин, которого считают причастным к покушению на командира батальона ополченцев Арсена Павлова с позывным Моторола. В Киеве эти обвинения отрицают.

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Битва за Саур-Могилу велась между ополченцами ДНР и украинскими силовиками с начала июля по конец августа. Контроль над мемориалом несколько раз переходил от одной стороны к другой. В ходе одного из боев украинской стороне удалось сбить 36-метровую стелу. 26 августа донецкий штаб вернул себе контроль над объектом.

По некоторым данным, в боях за Саур-Могилу погибло 368 украинских бойцов, еще 18 считаются пропавшими без вести. Число потерь со стороны ополчения неизвестно.

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