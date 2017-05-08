Бывший СССР
 

Взрыв в районе мемориального комплекса «Саур-Могила» назвали терактом

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Александр Захарченко
Александр Захарченко

Официальная версия взрыва, который произошел утром 8 мая на дороге, ведущей к мемориальному комплексу «Саур-Могила» в Шахтерском районе Донецкой области, — теракт. Об этом сообщили в администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

«Официальная версия взрыва — это теракт», — сказал собеседник агентства.

Взрывы прогремели незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа руководителя ДНР Александра Захарченко. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

В Шахтерске по факту произошедшего был создан оперативный штаб, куда вошли представители МВД, МГБ и МЧС региона. Позже саперные подразделения ДНР обнаружили еще пять боеприпасов фугасного типа. «Они были не радиоуправляемые, а заведены на определенное время», — уточнил источник в силовых структурах республики Донецкому агентству новостей.

8 мая у «Саур-Могилы» должны были пройти мероприятия в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Помимо Захарченко, на них должен был присутствовать спикер парламента ДНР Денис Пушилин, а также главы различных министерств.

Мемориальный комплекс был открыт в 1967 году. На вершине кургана располагается смотровая площадка и памятник советскому солдату.

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