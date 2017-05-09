Взрыв около «Саур-Могилы» в ДНР сочли покушением на Захарченко

Целью взрыва, произошедшего в районе мемориального комплекса «Саур-Могила» (Шахтерский район Донецкой области), было покушение на лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом во вторник, 9 мая, заявил руководитель парламентской фракции «Донецкая республика» Александр Костенко, передает РИА Новости.

«Инцидент вблизи мемориального комплекса "Саур-Могила" 8 мая можно расценивать как террористический акт, направленный против главы ДНР Александра Захарченко», — сказал он.

Взрыв произошел 8 мая, в день празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Захарченко и спикер парламента республики Денис Пушилин и главы министерств направлялись к «Саур-Могиле», чтобы принять участие в торжествах. Незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главы ДНР на трассе, ведущей к мемориальному комплексу, прогремел взрыв.

В Шахтерске по факту произошедшего был создан оперативный штаб, куда вошли представители МВД, МГБ и МЧС республики. Позже саперные подразделения ДНР обнаружили еще шесть боеприпасов фугасного типа.

Мемориальный комплекс был открыт в 1967 году, на вершине кургана были поставлены смотровая площадка и памятник советскому солдату. В 2014 году у «Саур-Могилы» развернулись ожесточенные бои, в результате которых монумент получил значительные повреждения.