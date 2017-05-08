Бывший СССР
 

На пути к «Саур-Могиле» нашли шесть взрывных устройств

Перейти в «Мою Ленту»

На подъездной дороге к мемориалу «Саур-Могила» в Донецкой области было обнаружено шесть взрывных устройств. Об этом в понедельник, 8 мая, журналистам рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, передает РИА Новости.

Все найденные устройства обезврежены. Отмечается, что они были снабжены поражающими элементами. По словам Захарченко, 9 мая меры безопасности будут усилены.

Ранее 8 мая на дороге к «Саур-Могиле» прогремели два взрыва незадолго до проезда кортежа Захарченко. Власти ДНР квалифицировали их как теракт.

У «Саур-Могилы» должны были пройти мероприятия в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Мемориал возведен на кургане в Шахтерском районе в 1967 году. В августе 2014 года комплекс был почти полностью разрушен постоянными обстрелами в регионе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Два взрыва прогремели на дороге к «Саур-Могиле» перед проездом Захарченко
Последние новости
На Украине захотели сделать 9 мая рабочим днем ради воспитания молодежи
Модель Playboy создала аварийную ситуацию на этапе многодневки «Джиро д'Италия»
Сирия выступила против наблюдателей ООН в зонах деэскалации
Накануне Дня Победы в Москве начался снегопад  
Россиянина в Эстонии осудили на пять лет за шпионаж в пользу Москвы
Олланд назвал дату передачи Макрону президентских полномочий
На пути к «Саур-Могиле» нашли шесть взрывных устройств
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:02 7 мая 2017
Латвия. Рига. Мужчина закрывает лицо паспортом негражданина Латвии. К негражданам относится большая категория преимущественно не латышского населения, проживающая в Республике. По сравнению с гражданами Латвии эти жители лишены избирательного и ряда других прав

Понауехали

Откажется ли Прибалтика от неграждан
11:45 Сегодня

Взрыв в районе мемориального комплекса «Саур-Могила» назвали терактом

09:08 Сегодня

Два взрыва прогремели на дороге к «Саур-Могиле» перед проездом Захарченко

16:49 3 мая 2017

Радикал Ляшко спел «Смуглянку» в запорожском доме престарелых

Бывший СССР
 — 
00:14 27 апреля 2017

Принуждение к Молдавии

Почему в Кишиневе уверены в возвращении Приднестровья
07:17 7 мая 2017

В Киеве загорелось здание Лукьяновского СИЗО

20:42 2 мая 2017

Минюст России отказался оказывать юрпомощь по вызову Горбачева в Вильнюсский суд

11:52 Сегодня

В Одессе снесли памятный камень маршалу Жукову

Бывший СССР
 — 
00:06 5 мая 2017
Петр Порошенко и члены Конгресса США

«Медовый месяц США и Украины закончился»

Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане
23:38 6 мая 2017

Кличко открыл автоматический туалет и побегал с детьми в центре Киева

17:25 4 мая 2017

Глава Нацбанка Киргизии предложил легализовать марихуану ради туристов

10:46 Сегодня

Ереван назвал военно-политическую деятельность Анкары в Баку угрозой для Москвы

Россия
Победили-стайл
Почему патриотический праздник превращается в большое костюмированное шествие
Виталий Иванович ПопковГроза и ужас «экспертов»
На личном счету истребителя Попкова два сбитых аса из первой немецкой десятки
Максим Кононенко: Ангел-хранитель
Кто помогает Алексею Навальному
Прошедшие боевые действия в Сирии летчики примут участие в Параде Победы
Лавров заявил о невыполнении Киевом минских договоренностей
В Параде Победы примут участие прошедшие боевые действия в Сирии летчики
В Москве отметили 50-летие Могилы Неизвестного Солдата
Все материалы
Мир
Макрон-победитель
Из двух зол французы выбрали центриста
Тимофей Бордачев: Найти себе место
Эммануэлю Макрону предстоит понять новую роль Франции в европейской семье
Некровавая баня Мосула
Как живет город-курорт в воюющем Ираке
Норвежские политики предложили запретить религиозное обрезание детям до 16
При обрушении надувного замка в Испании погибла 6-летняя девочка
Лесбиянка и пожилой националист
Кого ультраправые предлагают Германии на выборах в бундестаг
Власти Непала решили запретить пожилым людям взбираться на Эверест
Все материалы
Бывший СССР
Латвия. Рига. Мужчина закрывает лицо паспортом негражданина Латвии. К негражданам относится большая категория преимущественно не латышского населения, проживающая в Республике. По сравнению с гражданами Латвии эти жители лишены избирательного и ряда других правПонауехали
Откажется ли Прибалтика от неграждан
Взрыв в районе мемориального комплекса «Саур-Могила» назвали терактом
Петр Порошенко и члены Конгресса США«Медовый месяц США и Украины закончился»
Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане
Два взрыва прогремели на дороге к «Саур-Могиле» перед проездом Захарченко
На пути к «Саур-Могиле» нашли шесть взрывных устройств
В Киеве загорелось здание Лукьяновского СИЗО
В Одессе снесли памятный камень маршалу Жукову
Все материалы
Финансы
«США действуют наперекор ОПЕК»
Почему нефть стремительно дешевеет
Свободная касса
Как выполнить требования 54-ФЗ с выгодой для бизнеса
Две стороны Трампа
Что будет с экономикой России и мира после президентских выборов во Франции
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
Медведев назначил нового замминистра финансов России
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XX Петербургского международного экономического форума, 2016 годК точке баланса
Чего ждать от ПМЭФ-2017
Все материалы
Бизнес
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
«Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока»
Газета включила Усманова в список богатейших людей Великобритании
Пивоваренный завод согреет жителей австрийского Граца
РПЦ и РСПП поспорили о воскресном шопинге
Никита Кричевский: Бизнес-стервятники: прерванный полет
Семь примеров вывода активов из Башнефти
Правительство разрешило курорту «Роза Хутор» арендовать новые земельные участки
Все материалы
Силовые структуры
Военный парад в Турции«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
Постовой милиционер на улице Горького в Москве, 1941 годПо законам военного времени
Чем занималась советская милиция в годы Великой Отечественной войны
«Петр Великий», тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144, проходит Ла-Манш в составе корабельной авианосной группы Северного флота, октябрь 2016 года.Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий
Какими быть именам нового флота России
Пентагон поддержал выделение 8 миллиардов долларов на военное присутствие в Азии
Полиция Франции объявила о надвигающейся угрозе терактов
Сообщения об отмене морского парада из-за американского эсминца назвали фейком
«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 в Средиземном море, ноябрь 2016 годаАтаманы из райцентра
Какими быть именам нового флота России
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
Песок посыпался
Культовые видеоигры добрались до планшетов и смартфонов
Сжалось и протекло
Как аномальная материя угрожает Земле уничтожением
Секретный американский военный космолет вернулся с орбиты
В Африке появилось новое смертельное заболевание
Зловещие упыри
Когда живые мертвецы начали пить кровь
Китайский интернет-магазин прекратил продажу смартфонов Xiaomi в России
Все материалы
Спорт
Массимальный результат
Как неизвестный итальянский тренер привел «Спартак» к долгожданному чемпионству
«Кто мы? Чемпионы!»
Как в сети отреагировали на чемпионство красно-белых 16 лет спустя
Модель Playboy создала аварийную ситуацию на этапе многодневки «Джиро д'Италия»
«Урал» ввосьмером вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче молодежных команд
Голландский футбольный клуб заработал 500 тысяч евро на чемпионстве «Спартака»
ЧМ по хоккею. Германия — Россия. Live
Встреча с принципиальным соперником накануне 9 мая
Тренер «Зенита» назвал мучением игру на газоне стадиона «Крестовский»
Все материалы
Культура
Вы звери, господа
Три книги о Второй мировой войне и холокосте
Вокалистка Slowdive Рейчел ГосвеллНе запылились
Артисты, которые вдруг вернулись спустя десятилетия
«Можно ли в Москве умереть с голоду?»
Сергей Дурылин о Москве 1905 года
Эмма Уотсон победила в гендерно-нейтральной номинации MTV «Лучший актер»
Бэнкси изобразил флаг Евросоюза без одной звезды
Джамала призвала не дать России «испортить» Евровидение
Оказался наш отец
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Стражей Галактики 2» до «Однажды в Германии»
Все материалы
Интернет и СМИ
Многоканальное безумие
Что не стыдно почитать, если есть смартфон и Telegram
Киев отказался пустить на Евровидение посетивших Крым журналистов
«Я больше не хочу котиков и лесбиянок»
Почему люди бегут из самого веселого издания в мире
Российский центр примирения в Сирии заявил о постановочных съемках химатаки
Французские полицейские задержали сотрудницу RT
Ведущие телеканалы США отказались транслировать посвященный Трампу ролик
Charlie Hebdo изобразил Ле Пен и Макрона в виде собак
Все материалы
Ценности
Евгений Борщ«Пояснять за татуировку очень просто»
Кому верить, чего не бояться и кого просить, когда хочется «забиться»
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
«Триатлон мотивирует к покупке загородного дома»
Триатлет Виктория Шубина размышляет о недвижимости и кроссовках
Chevrolet отметил 65-летие Corvette спецверсией за 140 тысяч евро
Montblanc наградил испанскую меценатку
Нью-йоркские сапожники предложили раскрашенные вручную кроссовки
Выбирать по-французски
Личный спорткар Энцо Феррари и другие редкости
Все материалы
Путешествия
Террорист туристу не помеха
Самые безопасные страны мира для путешественников
Пятизвездный отель на колесах
Япония запустила самый роскошный в мире поезд
Рыба или мясо?
Самый известный российский авиационный шеф о вкусах пассажиров и бортовом меню
Российский турист погиб во время купания в Мертвом море в Израиле
Пакистанский пилот отдал управление самолетом стажеру и ушел спать
Пассажир потребовал от авиакомпании 100 тысяч долларов из-за тучных попутчиков
Из бистро возгорится пламя
Кулинария Франции вместе с политической кухней переживают бурные времена
Все материалы
Из жизни
За мечту под нож
Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
«Женщины здесь в дефиците»
История уроженки Кирова, переехавшей в Шанхай
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Гости «Евровидения» прошли по самой длинной красной дорожке в истории конкурса
Акула укусила пытавшегося заарканить ее рыболова
Последние месяцы жизни СильваноНе спать!
Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Старейший альпинист мира умер при попытке покорить Эверест
Все материалы
Самые необычные дома на колесах
Они не всегда удобные, но зато — всегда необычные
В плену сирен
Длительный тест Toyota LC 200: выводы и стоимость владения
Умопомрачительно дорогие раритеты
Машины, цены на которые только начинаются с 12 миллионов долларов
Эксклюзивно для Китая
Автомобили крупнейших марок, созданные только для китайского рынка
Haval H9 получил дизельный мотор
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 километров в час
В Нижнем Новгороде разрабатывают внедорожник на базе «Соболя»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы