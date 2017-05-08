На пути к «Саур-Могиле» нашли шесть взрывных устройств

На подъездной дороге к мемориалу «Саур-Могила» в Донецкой области было обнаружено шесть взрывных устройств. Об этом в понедельник, 8 мая, журналистам рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, передает РИА Новости.

Все найденные устройства обезврежены. Отмечается, что они были снабжены поражающими элементами. По словам Захарченко, 9 мая меры безопасности будут усилены.

Ранее 8 мая на дороге к «Саур-Могиле» прогремели два взрыва незадолго до проезда кортежа Захарченко. Власти ДНР квалифицировали их как теракт.

У «Саур-Могилы» должны были пройти мероприятия в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Мемориал возведен на кургане в Шахтерском районе в 1967 году. В августе 2014 года комплекс был почти полностью разрушен постоянными обстрелами в регионе.