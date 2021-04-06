В ДНР заявили о надежде Зеленского получить от США карт-бланш на наступление

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить от США карт-бланш на наступление в Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

По ее словам, Киев «в медийной плоскости» нагнетает эскалацию вокруг ситуации в Донбассе, «чтобы попросить у США разрешения наступать».

«Возможно, [чтобы] попросить поддержки: еще больше оружия, инструкторов, естественно, финансовой и административной помощи», — сказала Никонорова.

Решение украинских властей о силовом варианте разрешения конфликта будет зависеть от ряда факторов, считает глава МИД.

«Будет ли разрешение со стороны США, будет ли поддержка... Зеленский надеется на некий карт-бланш от США, разрешение или согласование силового сценария конфликта», — отметила она.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние недели. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что шансов остановить военный конфликт почти не осталось, и предсказал полномасштабное наступление украинских войск в ближайшее время. Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.