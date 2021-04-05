В Раде предрекли широкомасштабную войну в Донбассе

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива предрек начало широкомасштабной войны в Донбассе, передает РИА Новости.

Он назвал политику президента Украины Владимира Зеленского правовым беспределом и узурпацией власти.

«Мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит, тысячи новых смертей наших граждан. И чем их будет больше, тем для власти лучше», — заявил Кива.

По его мнению, все это нужно власти для «легализации неправомерных действий по отношению к оппозиционным политическим партиям».

«Начало войны — как еще и возможность в любой момент ввести военное положение по всей Украине, а значит, заменить недовольство населения властью животным страхом за свои жизни», — добавил Кива.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что шансов остановить военный конфликт в Донбассе практически не осталось, и предсказал полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины в ближайшее время.