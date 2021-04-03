На Украине назвали «заправляющую российские танки» в Донбассе партию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу заявил, что депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) «заправляют российские танки и бронетранспортеры (БТР), которые находятся в Донбассе». Об этом сообщает «Обозреватель».

По его мнению, названный процесс происходит посредством использования Новошахтинского завода нефтепродуктов, который расположен в Ростовской области.

«Для того чтобы на Донбассе перестали убивать, нужно сделать очень простую вещь. Чтобы Россия забрала свое имущество и оставила территории Донецкой и Луганской области. Забрала свои танки, свои БТР, которые заправляют члены вашей фракции через Новошахтинский завод, и ушла прочь из Украины», — сказал Данилов, обращаясь к председателю ОПЗЖ Юрию Бойко.

Тот ответил, что техника Вооруженных сил Украины с 2014 года заправляется дизельным топливом из России. Бойко пояснил, что российская нефть поступает на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а уже готовое топливо оттуда — на Украину.

Что касается депутатов, которые «заправляют российскую технику», Бойко сказал, что ничего не знает, а если такие и есть, то правоохранительные органы должны провести расследование.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он. До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.